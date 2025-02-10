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10 Şub 2025 12:24

Urmiye'deki İslam Devrimi yıldönümü kutlamalarından görüntüler

Urmiye'deki İslam Devrimi yıldönümü kutlamalarından görüntüler

Urmiye halkı havaların soğuk olmasına rağmen İran İslam Devrimi 46. yıldönümü zaferini kutlamak için sokağa indi.

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News ID 1924253

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