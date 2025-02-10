https://tr.mehrnews.com/news/1924253/ 10 Şub 2025 12:24 News ID 1924253 Video Video 10 Şub 2025 12:24 Urmiye'deki İslam Devrimi yıldönümü kutlamalarından görüntüler Urmiye halkı havaların soğuk olmasına rağmen İran İslam Devrimi 46. yıldönümü zaferini kutlamak için sokağa indi. indir 90 MB News ID 1924253 کپی شد İlgili haberler Tuğgeneral Fedevi: Şeytanın yandaşları bizi tehdit edemez İsfahan'da 11 Şubat yürüyüşüne yoğun katılım Trump'ın müzakerelerden kastı boyun eğmektir 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar Pakistan'dan İran'a tebrik mesajı Zarif, 11 Şubat Yürüyüşü'nde Hemedan'da İslam Devrimi yıldönümü coşkuyla anıldı İslam Devrimi Lideri'nin oğlu Seyyid Mücteba 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Lukaşenko'dan İran'a devrim yıldönümü mesajı Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı İran Spor Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı İran Yargı Erki Başkanı 11 Şubat Yürüyüşün'de (+Video) Tümgeneral Selami 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Ekler İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü İran Urmiye 22 Behmen 22 Behmen 1357 Fecr Günleri İslam Devrimi Zaferi
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