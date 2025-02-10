Zarif, 11 Şubat Yürüyüşü'nde

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
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