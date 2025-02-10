  1. Video
10 Şub 2025 10:07

Hürmüzgan halkı İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü kutluyor

Hürmüzgan halkı İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü kutluyor

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan kentinde yaşayan vatandaşlar İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümünü kutluyor.

indir 5 MB

            

News ID 1924224

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha