https://tr.mehrnews.com/news/1924224/ 10 Şub 2025 10:07 News ID 1924224 Video Video 10 Şub 2025 10:07 Hürmüzgan halkı İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü kutluyor İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan kentinde yaşayan vatandaşlar İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümünü kutluyor. indir 5 MB News ID 1924224 کپی شد İlgili haberler İran Petrol Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Güney Horasan halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” sergilendi Tahran'daki 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar İran'da İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümü kutlandı Trabzon’da İran İslam devriminin yıl dönümü kutlandı Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Ekler İran Video İran İslam Devrimi Lideri İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü Fecr Günleri
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