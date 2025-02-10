Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da yaptığı konuşmada, Filistin'deki durumu değerlendirdi.

Erdoğan, ''Direniş güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde İsrail stratejik hedeflerine ulaşamadı.'' dedi.

İsrail'in tutumunu eleştiren Erdoğan, ''19 Ocak’ta Filistin direniş hareketi Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak İsrail’in hukuk tanımaz ve şımarık tavrını sürdürdüğünü görüyoruz.'' ifadesini kullandı.

'İkinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına 2. bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir.'' diye konuştu.