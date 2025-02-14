https://tr.mehrnews.com/news/1924367/ 14 Şub 2025 13:18 News ID 1924367 Video Video 14 Şub 2025 13:18 Kum’da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlandı Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü yıldönümünde Kum kentinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi. indir 12 MB News ID 1924367 کپی شد İlgili haberler Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü Şehrekürd'de kutlandı Bugün, Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü olarak kutlanıyor İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları Hz. Mehdi'nin doğum günü Cemkeran Camii'nde kutlanıyor(+foto) Ekler İran Kum Kenti 15 Şaban Şaban Ayı Hz. Mehdi (a.c)
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