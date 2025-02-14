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14 Şub 2025 13:18

Kum’da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlandı

Kum’da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlandı

Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü yıldönümünde Kum kentinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.

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News ID 1924367

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