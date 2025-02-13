  1. Kültür
13 Şub 2025 20:53

İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları

İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları

Şiilerin 12. imami olan Hz. Mehdi doğum günü münasebeti ile İran'ın dört bir yanında kutlama törenleri düzenleniyor.

Şaban ayının 15. dünyadaki Şii'ler için çok önemli bir gün olarak bilinmektedir. 255 H. yılında bu gecede, son ve on ikinci İmam, Hz. Mehdi (a.s.) dünyaya gözünü açtı. Peygamber (s.a.v.s.) ve diğer İmamlar, son zamanların kurtarıcısının, gelişiyle birlikte dünyayı zulümden, günahtan ve çirkinlikten temizleyecek ve her yere adalet yayacak bir İmam'ın geleceğini vaat etmişlerdi.

İşte Hz.Mehdi şiilerin beklediği ve Peygamber efebdimizin geleceğini müjdelediği şahsiyettir.

İste İran'daki Hz. Mehdi için düzenlenen kutlama merasimleri..

Meşhed

Bocnurd

Tebriz

İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları

İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları

News ID 1924356

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