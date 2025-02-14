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14 Şub 2025 16:22

Hz. Mehdi (a.c) doğum gününde İmam Rıza (a.s) türbesinden görüntüler

Hz. Mehdi (a.c) doğum gününde İmam Rıza (a.s) türbesinden görüntüler

Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü binlerce Ehl-i Beyt aşığı, Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) türbesini ziyaret etti.

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News ID 1924374

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