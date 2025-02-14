https://tr.mehrnews.com/news/1924374/ 14 Şub 2025 16:22 News ID 1924374 Video Video 14 Şub 2025 16:22 Hz. Mehdi (a.c) doğum gününde İmam Rıza (a.s) türbesinden görüntüler Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü binlerce Ehl-i Beyt aşığı, Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) türbesini ziyaret etti. indir 61 MB News ID 1924374 کپی شد İlgili haberler Kum’da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlandı İran'da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlanıyor (+video) Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü Şehrekürd'de kutlandı Kirmanlı kadınlar Kum kentini ziyaret edenler için ihsan olarak ekmek pişiriyor Bugün, Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü olarak kutlanıyor İran'ın dört bir yanında Hz.Mehdi için doğum günü kutlamaları Ekler İran Meşhed 15 Şaban Şaban Ayı Hz. Mehdi
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