Bugün, Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü olarak kutlanıyor

15 Şaban Şiilerin 12. İmamı, Hz. İmam Mehdi’nin (a.c) kutlu doğumunun gerçekleştiği gündür. Bazı hadislerde Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece çok kutsal bir gecedir. Kadir gecesinden sonra en mübarek olan gecedir. Muntazar (beklenen) İmam Mehdi (a.c) bu gecede doğmuştur.

Babası, On Birinci İmam Hz. Hasan Askerî (a.c) ve annesi Nergis Hatun'dur.

İmam Mehdi’nin (a.c) doğum günü olan Şaban’ın on beşinci günü Şiilerin yaşadığı bölgelerde en üstün kutlama ve şenlikler içinde geçmektedir.

Beşeriyetin son kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin (a.c), belirgin özelliği adalettir. Hz. Mehdi (a.c) ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır.

Varlık aleminin devam ve beka sebebi, Allah’ın yeryüzündeki hücceti Hz. İmam Mehdi’nin (a.c) mübarek doğum günü münasebetiyle kutlama programları düzenleniyor.

Bu kutlamalar İran’da daha coşkulu bir şekilde yapılıyor. Bu gün İran’ın bütün kentlerinde gerçekleştiği gibi Kum kentinde özellikle Cemkeran Mukaddes Camii’nde bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlama törenlerine katılan ehlibeyt aşıkları, çeşitli ikramlarla ağırlanıyorlar.

Hz. Mehdi'nin Yaşamı dört dönemden oluşmaktadır: 1’incisi doğumundan Gaybete Kadar, 2’incisi Küçük Gaybet (Küçük Gizlilik), 3’üncüs Büyük Gaybet (Büyük Gizlilik) 4'üncüsü ise Hükümet kurma dönemi.

İkinci dönemde İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Hicri Kameri 260 yılındaki şehadetinden sonra, küçük gaybet dönemi başladı ve 329 yılına kadar devam etti. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.c) dört vekili ile halkın işlerini yürütmeyi sürdürdü.

Üçüncü dönem 329 yılında başladı ve Allah’ın en iyisini bilene kadar devam edecektir.

Dördüncü dönem ise İmam Mehdi zuhur ettikten sonra, İslam'ın kurallarına dayanan ve tüm dünyanın adalet ve eşitlikle dolduracak tek bir dünya hükümeti kuracaktır.