Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov Tahran'da

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve beraberindeki heyet, Üçüncü Hazar Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Tahran'a geldi.

Esedov'u Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in başkanlığında yapılacak foruma Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan başbakanları katılacak.

Forumun temel amacı ekonomik, ticari, bilimsel-teknik işbirliği, sağlık, enerji, finans, turizm, serbest bölgelere yatırımların genişletilmesi, Hazar Denizi ile ilgili lojistik konularının başarıları ve son durumuyla tanışmaktır.