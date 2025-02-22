Almanya’daki seçimler neden önemli?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rahman Ghahremanpour, sosyal medya hesabı X üzerinden Almanya'da yarın yapılacak genel seçimlere dair değerlendirmede bulundu.

Ghahremanpour yaptığı paylaşımda, ''Almanya'da yarın (23 Şubat) yapılacak genel seçimler, aşırı sağcı partinin ülkenin nispeten güçlü parti sisteminde yeni bir dönem başlatıp başlatmayacağı açısından önem taşıyor. Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) ezici zaferi ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) düşük oy oranı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.'' ifadesi kullanıldı.

Almanya yarın sandık başına gidiyor

Almanya'da halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Ülkede 30,6 milyonu kadın, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde, 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek.

Toplam 29 partinin katılacağı seçimlerde 1422'si kadın olmak üzere, 4 bin 506 aday milletvekili olmak için yarışacak.

16 eyalette 675 bin kişi sandıklarda görev yapacağı seçimlerde vatandaşlar yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

Son seçim anketleri ne diyor?

Kamuoyu araştırma enstitüsü Insa tarafından yapılan ve Bild am Sonntag gazetesinde Cumartesi günü yayınlanan anket sonucuna göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri'nin oy oranı yüzde 29, Almanya için Alternatif'in (AfD) yüzde 21 ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 16 seviyesinde tahmin ediliyor.