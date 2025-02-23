https://tr.mehrnews.com/news/1924655/ 23 Şub 2025 07:35 News ID 1924655 Video Video 23 Şub 2025 07:35 Şehit Nasrullah'ın şehit olduğu yerde yas töreni Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Beyrut'ta şehit olduğu yerde anma töreni düzenlendi. indir 16 MB News ID 1924655 کپی شد İlgili haberler Dışişleri Bakanı Irakçi Beyrut'a gitti Galibaf, Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'a gitti Şii Müslümanlar Beyrut'ta Nasrullah için toplandı Kamil Şamun Stadyumu'nda son durum Türk vatandaşlar Şehit Nasrullah'ı anmak için Beyrut'ta Irakçi, Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılacak Ekler Lübnan Beyrut Seyyid Hasan Nasrullah Seyyid Hasan Nasrallah Nasrullah için cenaze töreni
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