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23 Şub 2025 07:35

Şehit Nasrullah'ın şehit olduğu yerde yas töreni

Şehit Nasrullah'ın şehit olduğu yerde yas töreni

Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Beyrut'ta şehit olduğu yerde anma töreni düzenlendi.

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News ID 1924655

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