Irakçi, Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılacak

27 Eylül'de Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın yarın düzenlenecek cenaze törenine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. İran'dan üst düzey isimlerin katılacağı tören için hazırlıklar başladı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Irakçi, Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine katılacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Şehit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere yarın sabah saatlerinde Beyrut'a gidecek.

Daha önce Al Mayadeen’e konuşan Dışişleri Bakanı Irakçi, Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinin Hizbullah’ın son bulacağı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Irakçi, "Seyyid Hasan Nasrallah'ı kaybetmek gerçekten ağır bir acı ancak Hizbullah'ın içinde büyük insanlar yer almaktadır." demişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'in bugün cenaze töreni için yola çıktığı belirtilmişti.