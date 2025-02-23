  1. Siyaset
23 Şub 2025 07:28

Dışişleri Bakanı Irakçi Beyrut'a gitti

Dışişleri Bakanı Irakçi Beyrut'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Şehit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere bu sabah  Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti.

Daha önce Al Mayadeen’e konuşan Dışişleri Bakanı Irakçi, Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinin Hizbullah’ın son bulacağı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Irakçi, "Seyyid Hasan Nasrallah'ı kaybetmek gerçekten ağır bir acı ancak Hizbullah'ın içinde büyük insanlar yer almaktadır." demişti.

27 Eylül'de Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın bugün düzenlenecek cenaze törenine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. 

News ID 1924654

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler