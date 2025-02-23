Dışişleri Bakanı Irakçi Beyrut'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Şehit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti.

Daha önce Al Mayadeen’e konuşan Dışişleri Bakanı Irakçi, Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinin Hizbullah’ın son bulacağı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Irakçi, "Seyyid Hasan Nasrallah'ı kaybetmek gerçekten ağır bir acı ancak Hizbullah'ın içinde büyük insanlar yer almaktadır." demişti.

27 Eylül'de Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın bugün düzenlenecek cenaze törenine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.