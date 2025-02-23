https://tr.mehrnews.com/news/1924689/ 23 Şub 2025 13:46 News ID 1924689 Video Video 23 Şub 2025 13:46 Farklı bir kadrajdan Nasrallah'ın mezarı Lübnan’da, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın defnedileceği mezarı için tüm hazırlıklar tamamlandı. indir 1 MB News ID 1924689 کپی شد İlgili haberler Pakistan’da Şehit Nasrallah anısına konvoy İran heyeti Beyrut’ta Lübnan Cumhubaşkanı ile görüştü Ayetullah Hamenei'nin temsilcilerinden oluşan heyet Beyrut'ta İranlı komutan Beyrut’ta Şeyh İbrahim Zakzaki Beyrut'ta (+video) Yemen heyeti Beyrut'ta Irak'ta Nasrallah için sembolik cenaze töreni düzenleniyor Cenaze töreninin düzenlediği stadyumdaki tüm koltuklar doldu Galibaf: Lübnan’a destek vermeye devam edeceğiz Devrim Lideri'nden 'Şehit Nasrallah' mesajı Şehit Nasrallah'ın anısı ölümsüzleşecek Ekler Seyyid Hasan Nasrullah Seyyid Hasan Nasrallah Hasan Nasrullah Nasrullah için cenaze töreni Lübnan Beyrut
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