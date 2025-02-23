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23 Şub 2025 13:46

Farklı bir kadrajdan Nasrallah'ın mezarı

Farklı bir kadrajdan Nasrallah'ın mezarı

Lübnan’da, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın defnedileceği mezarı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

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News ID 1924689

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