Devrim Lideri'nden 'Şehit Nasrallah' mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Hizbullah’ın şehit Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Haşim Safiuddin’in cenaze töreni münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Devrim Lideri'nin mesajı, Irak’taki temsilcisi Hüccetülislam Seyyid Mücteba Hüseyni tarafından cenaze töreninde okundu.

Ayetullah Hamenei'nin mesajı şu şekilde:

“İzzet Allah’ındır, Resulü’nündür ve müminlerindir; ancak münafıklar bunu bilmezler.”

Bölgedeki direnişin öncüsü ve büyük savaşçı Seyyid Hasan Nasrallah (Allah makamını âli eylesin) bugün izzetin zirvesindedir. Onun pak bedeni Allah yolunda cihadın toprağına emanet ediliyor, fakat ruhu ve yolu inşallah her geçen gün daha da yücelecek ve yolunu takip edenlere rehber olacaktır.

Düşman bilsin ki gasp, zulüm ve istikbara karşı direniş sona ermeyecek ve Allah’ın izniyle hedefe ulaşana kadar devam edecektir.

Seyyid Haşim Safiyyuddin’in (Allah ona rahmet etsin) adı ve nurlu çehresi de bu bölgenin tarihindeki parlak yıldızlardan biridir. O, Lübnan’daki direniş liderliğinin ayrılmaz bir parçası ve en yakın destekçisiydi.

Allah’ın selamı ve salih kullarının duaları bu iki şerefli savaşçıya, son dönemde şehadete ulaşan cesur ve fedakâr savaşçılara ve tüm İslam şehitlerine olsun. Ve benim özel selamım siz sevgili evlatlarıma, Lübnan’ın yiğit gençlerine…"