İran heyeti Beyrut’ta Lübnan Cumhubaşkanı ile görüştü

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlığında Beyrut’a giden İran heyeti Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani de hazır bulundu.

İki taraf, İran ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve ortak işbirliği alanlarını ele aldı.

Bu görüşmede ayrıca ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi geektiği vurgulandı.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlığını yaptığı İran heyeti, Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti.