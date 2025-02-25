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25 Şub 2025 09:33

Batı Şeria'da binlerce sivilin insani yardıma ihtiyacı var

Batı Şeria'da binlerce sivilin insani yardıma ihtiyacı var

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinli sivilin, temiz su, gıda, tıbbi bakım ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

AA'nın haberine göre, CRC, Siyonist rejim ordusunun saldırılarının devam ettiği Batı Şeria’nın kuzeyindeki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki binlerce sivil, devam eden operasyonlar (İsrail) nedeniyle yerlerinden edildi. Birçoğu, hasar gören ve hatta tamamen yıkılan evlerine dönemiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Batı Şeria’nın Cenin, Tulkerim, Tubas ve diğer kentlerinde devam eden saldırılarından endişe duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin evlerini terk ederek kalabalık camilere ve okullara sığınmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Soğuk havalar nedeniyle bölgede durumun daha da zorlaştığına işaret edilen açıklamada, çok sayıda Filistinli ailenin bu zor şartların yanı sıra, Siyonist rejim ordusunca gözaltına alınan evlatlarının akıbetini öğrenmeye çalıştığına yer verildi.

ICRC’nin Filistin Kızılayı ile koordineli bir şekilde insani yardım ulaştırmaya ve tıbbi operasyonlar düzenlemeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerinden edilmiş sivillerin acil insani yardıma ihtiyacı var. Halkın insanca muamele görmesi ve şiddetten korunması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

News ID 1924771

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