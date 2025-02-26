Rus ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın İstanbul'da yapılacak toplantıda ABD ve Rusya'nın diplomatik misyonlarının çalışmalarına yönelik engellerin kaldırılması ele alınacak" dedi.
Lavrov, "Toplantının sonuçlarının ne kadar hızlı ve etkili hareket edebileceğimizi netleştireceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Rus yetkili, "Rusya, Ukrayna'da çatışma bölgesine Avrupa barış gücü konuşlandırılması olasılığını değerlendirmiyor, Moskova'ya bu konuda soru sorulmadı." diye konuştu.
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