Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını belirtti.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Antalya'daki forumda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Karadeniz'deki mevcut durum da dahil uluslararası gündemdeki başlıca konular ile çeşitli ülkelerle sürdürülen ikili işbirliğinin güncel konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

'İstanbul'daki Rus-Amerikan görüşmeleri 10 Nisan'da yapılacak'

Zaharova, diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerinin normale döndürülmesine ilişkin Rusya-ABD görüşmelerinin 10 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını teyit etti.

Sözcü, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin Rusya-ABD görüşmelerinin bir sonraki turuyla ilgili sorular vardı. Yarın yapılacağını teyit ediyorum, bu Rusya-ABD istişarelerinin ikinci turu olacak" ifadelerini kullandı.

Rus ve ABD'li yetkililer, 27 Şubat'ta ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerinin normale döndürülmesi konusunda istişarelerde bulunmuştu.