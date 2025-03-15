Tel Aviv ve Ankara'nın Suriye'deki gelişmelere bakışı nasıl?

El-Cezire'nin aktardığına göre, siyaset uzmanları, Beşar Esad hükümetinin düşmesinin Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki gergin ilişkileri daha da kötüleştirdiğine ve iki tarafın Suriye'deki çıkar çatışmalarının onları bu ülkede bir çatışmaya sürükleyebileceğine inanıyor.

Uzmanlar, Siyonist rejimin Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının genişlemesinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nden Aslı Aydıntaşbaş, bu konuda şunları söyledi: "Suriye, birbirlerini bölgesel rakipler olarak gören Türkiye ve İsrail arasında bir vekalet savaşı alanı haline geldi. Bu çok tehlikeli bir gelişme çünkü Türkiye ve İsrail, Suriye'deki siyasi iktidarın devriyle ilgili her konuda anlaşmazlık içindeler."

Siyonist araştırmacı Nimrod Goren ise şunları söyledi: "İsrail, Suriye'nin mevcut koşullarda bölünmesini tercih ediyor gibi görünüyor ve bu durumu kendi güvenliği açısından faydalı buluyor."