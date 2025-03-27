Ayetullah Hamanei'den Dünya Kudüs Günü ile ilgili önemli mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Dünya Kudüs Günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei mesajında "İnşallah bu yılki yürüyüşümüz en güzel, en görkemli, en şerefli Kudüs Günü yürüyüşlerinden biri olacak" dedi.

Kudüs Günü yürüyüşünün her zaman İran milletinin birlik ve beraberliğinin bir işareti olduğunu söyleyen Devrim Lideri "Bu yürüyüş aynı zamanda İran milletinin önemli, siyasi ve temel hedeflerinde kararlı olduğunun ve ayrıca Filistin'e destek sloganından vazgeçmeyeceğinin de bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

Kudüs Günü yürüyüşünün İran halkının onur duyduğu olaylardan bir olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, "Son 46 yıldır İran milleti, oruçlu ve çeşitli hava koşullarında Kudüs Günü yürüyüşlerine katılıyor ve bu katılım sadece büyük şehirlerde değil, küçük kasaba ve köylerde de düzenleniyor" açıklamasını yaptı.

Ayetullah Hamanei son olarak "Dünya milletleri ve İslam sistemine aşina olanlar İran milletinden yanadır, ancak İslam Cumhuriyeti'ne karşı olan bazı politikalar ve hükümetler, İran milleti arasında bölünmüşlük ve zayıflık olduğu iddiasıyla İran milleti aleyhine propaganda yapmaktadır, ancak Kudüs Günü yürüyüşü tüm bu oyunları ve yalan beyanları çürütecektir." şeklinde konuştu.