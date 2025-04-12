Türk yetkiliden “Siyonist rejim-Türkiye görüşmesi” açıklaması

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025'te moderatörlüğünü Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar'ın yaptığı panele Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs konuşmacı, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ammar Kahf yorumcu olarak katıldı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, yakın zamanda yapılan araştırmaya göre Suriye halkının yüzde 70'inin ülkenin geleceğine ve yüzde 80'inin Heyet Tahrir eş-Şam Lideri Ahmed Şara'ya yönelik iyimser bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, Suriye'nin 14 yıl sonra umut beslediğini ve kendi ülkelerini savunabileceklerini ortaya koyduklarını belirterek, bu umuda destek vermeleri gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan'da Siyonist rejim ile Türk heyetleri arasında yapılan "çatışmasızlık mekanizması" görüşmesinin teknik bir toplantı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Diplomatik bir toplantı, diplomatlar arasında gerçekleşen bir toplantı değil. Bu, çatışmanın önlenmesine yönelik bir mekanizma. Bu tür mekanizmalar, askeri ve güvenlik alanındaki kişiler tarafından çok iyi biliniyor. Hava sahasını kullandığınızda, o hava sahasını aktif olarak kullanan diğer aktörlerle iletişimde olmanız gerekiyor. Bunu daha önce yaptık, her zaman bu tür çatışmasızlık mekanizmaları, Rusya'yla Suriye hava sahasında ve ABD ile Lübnan'da yaptık. Lübnan'dan vatandaşlarımızı tahliye edeceğimiz zaman İsrail ile de çatışmasızlık görüşmesi yaptık. Bu, siyasi ve diplomatik bir toplantı olduğu anlamına gelmiyor. Bu, iyi bir başlangıç çünkü Suriye hava sahasındaki herhangi bir çatışmayı engellemeye çalışıyoruz. Bakanımız da bundan açıkça bahsetti: İsrail ile daha iyi ilişkiler ya da normalleşme için Gazze topraklarında soykırımın durdurulduğunu ve ateşkesin sağlandığını görmemiz gerekiyor. Bu düzeyde bir normalleşme görmeliyiz. Böylece İsrail ile daha iyi ilişkiler konusunda konuşabiliriz." ifadelerinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de gelişme için güvenliğin sağlanmasına nasıl katkıda bulunabileceğine ilişkin, güvenlik meselesinin bu ülkenin meşruiyetini sarsan bir konu olduğuna işaret ederek, Suriye'nin yeni bir ülke olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bir başka ülkenin Suriye topraklarını kalıcı şekilde işgal etmesinin siyasi meşruiyetin sarsılması gibi büyük tehlikelerden birine sebep olabileceğine dikkati çeken Yılmaz, bunun sonlandırılması gerektiğini ancak İsrail'in bir tür genişleme politikasını izlediğini anlattı.

Yılmaz, Siyonist rejimin kaosa ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Böylece geriye dönük olarak Suriye topraklarında kendi mevcudiyetlerini meşru kılabilirler. Bu nedenle o bölgede güvenlik merkezlerini vuruyorlar." dedi.

DEAŞ'ın uyuyan hücreleri gibi bölgedeki terör unsurlarının aktif hale gelmesi ihtimaliyle Siyonist rejimin yine geriye dönük şekilde mevcudiyetini meşru kılmaya çalışabileceğine işaret eden Yılmaz, bunun Suriye yönetimi için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Yılmaz, yaptırımlar ve terörün de Suriye yönetimi için tehdit olduğuna dikkati çekerek, Siyonist rejimin genişleme politikasının durmasını umduklarını ancak bu süreçte sahadaki durum konusunda güvenliğin sağlanması ve daha fazla gerilimin engellenmesi için iletişime mecbur olduklarını ve çatışmasızlık mekanizmasının amacının bu olduğunu dile getirdi.

Siyonist rejimin bölgede "stratejik istikrarsızlaştırıcı" olarak çalıştığını ve bundan fayda sağladığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün bir araya gelerek operasyonel merkez oluşturacağını ve bölgedeki bu güvenlik sorunlarının çözümü için çalışacağını anlattı.

Yılmaz, Suriye'nin güvenlik sorunlarına tek başına yanıt verebilecek kapasiteyi oluşturması için desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, Suriye için umut olduğunu ve Suriye hükümetinin de uluslararası toplumdan gelen taleplere ılımlı yaklaştığını söyledi.