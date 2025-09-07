Erakçi ve Hekim, İran-Irak güvenlik anlaşmasını görüştü

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, resmi ziyareti kapsamında Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, İran ve Irak arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeleri ele alarak çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca iki ülkenin önem verdiği bölgesel ve uluslararası meseleler de müzakerelerin gündeminde yer aldı.

Hekim, 12 Günlük Savaş sırasında İran’ın Siyonist rejimin saldırılarına karşı savunmasını takdir ederek, bu savaşın kesin galibinin İran olduğunu ve bugün bölge ile dünyanın İran’ın gücünü daha iyi anladığını belirtti.

Hekim ayrıca, bölgesel istikrarın sağlanması için Bağdat ve Tahran arasındaki siyasi ve diplomatik koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar, güvenlik işbirliğinin devamı ve İran-Irak güvenlik anlaşmasına bağlılık konusunu da teyit etti.