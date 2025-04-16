Paşinyan'dan Azerbaycan'a ''demiryolu hattı'' önerisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan’a sunulan transit geçiş önerisinin İran üzerinden geçişte uygulanan şartlarla birebir örtüştüğünü ve bu nedenle reddedilmesinin mantıklı bir zemine dayanmadığını ifade etti.

Paşinyan’a göre, İran toprakları üzerinden yapılan taşımacılığa uygun görülen koşulların, Ermenistan toprakları söz konusu olduğunda geçersiz sayılması gerçeklikten uzak bir tutum oluşturuyor.

Paşinyan, şunları kaydetti: Ermenistan’ın “Barış Kavşağı” projesi çerçevesinde demiryolu ve kara yolu bağlantılarının açılmasına yönelik yaklaşımında dört temel ilkeye sadık kaldığını belirtti. Bu ilkeler: toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi ve karşılıklılık olarak sıralanıyor. Erivan yönetimi, taraflar arasında karşılıklılık esasına dayalı bir çerçeve kurulmadan sürdürülebilir bir ulaşım düzenlemesinin mümkün olmayacağına inanıyor.

Bu çerçevede Ermenistan, Horadiz ile Yeraskh arasındaki demiryolu hattının açılmasını somut bir adım olarak önerdi. Planlanan hatta, Azerbaycan’dan çıkıp Ermenistan üzerinden yine Azerbaycan’a ve benzer şekilde Ermenistan’dan çıkıp Azerbaycan toprakları üzerinden yeniden Ermenistan’a ulaşacak yük taşımacılığı öngörülüyor. Paşinyan, Ermenistan’ın bu öneriyi hayata geçirmeye hazır olduğunu ve gecikmeksizin ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.