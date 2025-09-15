Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımakla ben Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıdım

15 Eylül'de "Kapsamlı Güvenlik ve Direnç 2025" uluslararası konferansındaki konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklama yaparak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımakla Ermenistan'ın da toprak bütünlüğü tanıdığını ifade etti.

Başbakan Paşinyan bu mesele üzerinde "Başka yol yoktu" ifadesini kullandı.

Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da ön imzalanan barış anlaşmasıyla Ermenistan'ın güvenlik meşruiyetinin daha da güçlendiğini söyledi:

"Bu belge yeteri kadar değerlendirilmiyor. Böyle düşünüyorum, çünkü bu Ermenistan ve Azerbaycan'ın her iki ülkede de onaylanmış ve hukuki gücü olan ilk ikili uluslararası belgesidir."

Paşinyan ayrıca dış çevreyle ilgili yaptıklarının tamamen güvenlik meşruiyeti stratejisiyle koşullandığını belirtti.

Kaynak: Ermeni Haber