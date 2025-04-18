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18 Nis 2025 10:00

Fetih füzesi geçit töreninde

Fetih füzesi geçit töreninde

Yerli üretim Fetih füzesi Ulusal Ordu Günü münasebeti ile Tahran'da düzenlenen geçit törenide gösterildi.

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News ID 1926131

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