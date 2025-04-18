https://tr.mehrnews.com/news/1926131/ 18 Nis 2025 10:00 News ID 1926131 Video Video 18 Nis 2025 10:00 Fetih füzesi geçit töreninde Yerli üretim Fetih füzesi Ulusal Ordu Günü münasebeti ile Tahran'da düzenlenen geçit törenide gösterildi. indir 3 MB News ID 1926131 کپی شد İlgili haberler Çok amaçlı Ebabil İHA'sı geçit töreninde sergilendi İran Donanması'ndan Fars Körfezi'nde güç gösterisi İranlı komutan: Açık gözlerle ve tam dikkatle, tetikteyiz Ekler Video video görüntüleri İran Ordusu İlerleme Hikayesi
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