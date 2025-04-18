https://tr.mehrnews.com/news/1926133/ 18 Nis 2025 10:19 News ID 1926133 Video Video 18 Nis 2025 10:19 İran Donanması'ndan Fars Körfezi'nde güç gösterisi İran Ordusu’na ait savaş gemileri, Ordu Günü’nde Bender Abbas ve Fars Körfezi’nde geçit töreni düzenledi. indir 96 MB News ID 1926133 کپی شد İlgili haberler Tahran’daki geçit töreni yabancı askeri misafirleri büyüledi İranlı komutan: Açık gözlerle ve tam dikkatle, tetikteyiz Fetih füzesi geçit töreninde Paraşütçüler Tahran semalarında İran bayrağını dalgalandırdı İran Hava Kuvvetleri’nden 'Ulusal Ordu Günü' geçit töreni İran'da 'Ordu Günü' münasebetiyle geçit töreni düzenlendi İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü kutlanıyor İran Ordu komutanları İmam Humeyni'nin türbesinde İran’ın ulusal güvenliği ve savunma gücü müzakere edilemez İranlı komutan: Yeni nesil silahlarımızı tanıtmaya hazırlanıyoruz Ekler İlerleme Hikayesi İran Ordusu İran Ordusu Hava Kuvvetleri Ordu Günü
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