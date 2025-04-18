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18 Nis 2025 10:19

İran Donanması'ndan Fars Körfezi'nde güç gösterisi

İran Donanması'ndan Fars Körfezi'nde güç gösterisi

İran Ordusu’na ait savaş gemileri, Ordu Günü’nde Bender Abbas ve Fars Körfezi’nde geçit töreni düzenledi.

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News ID 1926133

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