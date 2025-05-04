İranlı şirketten yapay zeka destekli İHA: Pilot olmadan görev yapıyor

İran merkezli Simurg Soha şirketinin genel müdür yardımcısı Efşar, şirketin en yeni ürünlerinden biri olan “Miftah” adlı İHA’yı tanıttı.

Bu İHA, yapay zeka ve otomatik uçuş kontrol sistemiyle tasarlandı. “Komuta beyni” olarak işlev gören bu sistem, pilot ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihazda yer alan çok sayıda sensör sayesinde, farklı uçuş modlarında, yükseklik ve hız kontrolü dahil, otomatik olarak çalışabiliyor.

Efşar, Miftah İHA’nın önceden belirlenmiş haritaları takip edebildiğini ve kişi veya nesneleri görüntüleme, yakınlaştırma, mesafe tanıma ve rota belirleme gibi gelişmiş özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Simurg Soha’nın tamamen yerli üretimle İHA yer kontrol istasyonu, pilotaj ekipmanları, kullanıcı arayüz yazılımları, otomatik görevler için hedef ve konum belirleme sistemleri, 15 cm’den daha az hassasiyetle çalışan RTK konumlandırma sistemi ve “sürü İHA” teknolojisi geliştirdiği bildirildi. Bu sistemde, bir İHA kontrol edilerek diğerleri lider İHA’yı takip ediyor.

İhracat alanındaki faaliyetlerine de değinen Efşar, Irak ve Güney Amerika’ya yapılan satışlardan bahsetti. Özellikle Kolombiya pazarına girişte DJI gibi büyük rakiplerle karşı karşıya kaldıklarını, ancak yüksek kalite ve uygun fiyatla pazarda yer edindiklerini belirtti.

Simurg Soha, Kolombiya’ya 14 bin dolarlık fiyatla, üç batarya ve özel şarj cihazı içeren paketlerle giriş yaptı. Bu hamle, rakip firmaları fiyat düşürmeye ve ürünlerini geliştirmeye zorladı. Efşar, ürünlerin yerli üretim olması sayesinde küresel pazarda rekabet edebildiklerini ve sadece montajla bu başarının mümkün olmayacağını vurguladı.