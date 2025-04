İranlı komutan: Açık gözlerle ve tam dikkatle, tetikteyiz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ordusunun her türlü tehdide karşı tam hazırlıkta olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Haydari, “İran İslam Cumhuriyeti ve ordusunun asli görevi, her düzeydeki tehdide karşılık vermektir. Gözlerimiz açık, dikkatimizi toplamış vaziyetteyiz ve elimiz her an tetikte; gerektiğinde kutsal İslam Cumhuriyeti’ne yönelen her tehdide karşı kesin ve ezici bir yanıt vermeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.