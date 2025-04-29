  1. Siyaset
29 Nis 2025 11:06

Pezeşkiyan, Bakü ziyaretini olumlu değerlendirdi

Pezeşkiyan, Bakü ziyaretini olumlu değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün gerçekleştirdiği Bakü ziyaretini, İran ile Azerbaycan arasında güvenin artması ve bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği için yeni ufukların açılması yönünde bir başlangıç olarak değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, X platformundaki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, dün gerçekleştirdiği Bakü ziyaretini değerlendirdi.

Pezeşkiyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün Bakü’de sevgili kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bazı mutabakatlara vardık ve belgeler imzaladık. Bu ziyaret, güvenin artırılması ve bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği için yeni ufukların açılması açısından bir başlangıçtır. Sayın İlham Aliyev’e misafirperverliği için teşekkür ederim.”

News ID 1926506

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler