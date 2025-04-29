Pezeşkiyan, Bakü ziyaretini olumlu değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, X platformundaki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, dün gerçekleştirdiği Bakü ziyaretini değerlendirdi.

Pezeşkiyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün Bakü’de sevgili kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bazı mutabakatlara vardık ve belgeler imzaladık. Bu ziyaret, güvenin artırılması ve bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği için yeni ufukların açılması açısından bir başlangıçtır. Sayın İlham Aliyev’e misafirperverliği için teşekkür ederim.”