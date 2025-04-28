Pezeşkiyan: İran ile Azerbaycan ayılmaz bir bağa sahiptir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran İş Forumu'na katıldı.

Pezeşkiyan forumda yaptığı konuşmada Tahran-Bakü ilişkilerine değinerek, ''İran ile Azerbaycan ayılmaz bir bağa sahiptir. Münasebetlerimizi daha da derinleştirme konusunda kararlıyız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için özel bir iletişim mekanizması oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Üniversitelerimiz birbirleriyle iletişim kurabilir, deneyimlerini, bilim, kültür, teknoloji alanlarındaki deneyimlerini paylaşabilirler" ifadesini kullanan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"İş adamlarımız, zanaatkarlarımız ürettikleri ürünleri, becerilerini ve bölgenin ihtiyacı olan malları birbirlerine aktarabilirler. Bölgemizde mevcut olan pazar tüm dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu pazar Azerbaycan için, bu pazar İran için, bu pazar Pakistan ve Afganistan içindir"

İki ülke arasındaki koridorlara da değinen Pezeşkiyan, "Koridorların ve otomobil yollarının geçtiği konularda, bizimle Rusya arasında Kuzey-Güney, aynı zamanda Doğu-Batı koridorlarında Azerbaycan ve İran, kelimenin tam anlamıyla, tüm bağlantıları ve ulaşım yollarını gerçekleştirebilecek bir dört yoldur. Doğal olarak Azerbaycan ve İran ticaret, bilim, deneyim, teknoloji alışverişi için bir mekandır" diye konuştu.

İran şirketleri Azerbaycan'da altyapı projelerine katılmaya davet edildi

Aliyev ise, ''Devlet eliyle Azerbaycan'da birçok altyapı projesi hayata geçiriliyor. İran şirketlerini bu projelere katılmaya davet ediyoruz" dedi.