İran’dan ABD’ye uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran ve bazı diğer ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilere yönelik yeni yaptırımlarını sert bir dille kınadı.

Bekayi “ABD’nin çelişkili davranışlarının ve kışkırtıcı açıklamalarının yıkıcı sonuçlarının sorumluluğu tamamen Amerikan tarafına aittir” dedi.

ABD’nin İran halkına yönelik düşmanca, yasa dışı ve insanlık dışı politikalarının sürdüğüne dikkat çeken Bekayi bu yaptırımların uluslararası hukukun temel ilkelerine, özellikle insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü Bekayi son günlerde farklı gerekçelerle İranlı ve yabancı kişi ve şirketlere uygulanan yaptırımların, Amerikan siyaset yapıcılarının hukuksuzlukta ısrar ettiğini ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yasal ve dostane ilişkileri ekonomik terörizm yoluyla baltalamaya çalıştıklarını gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu yaptırımların, İran halkına karşı uygulanmış başarısız ve suç teşkil eden “azami baskı” politikasının bir uzantısı olduğunu vurgulayan Bakanlık Sözcüsü, Washington’un bu yaklaşımının samimiyetsizliğini ve diplomasiye yönelik iyi niyet taşımadığını gözler önüne serdiğini söyledi.

ABD’nin İran halkına karşı uzun süredir devam eden düşmanca tutumunu ve özellikle ekonomik yaptırımlar aracılığıyla İran’ın bilimsel, ekonomik ve teknolojik ilerleme sürecine müdahale etme çabalarını hatırlatan İranlı diplomat, bu durumun İran halkı arasında ABD’ye karşı derin bir güvensizlik ve kuşku yarattığını kaydetti.