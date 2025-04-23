İran'dan ABD'ye yeni 'yaptırım' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın enerji ve barışçıl nükleer programıyla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımlarını sert bir şekilde kınadı.

Bekayi bu adımı “ABD’nin İran halkına yönelik düşmanca yaklaşımının açık bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Yaptırımların uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Bekayi, “ABD’nin gelişmekte olan ülkelere karşı ekonomik yaptırımları, siyasi baskı aracı olarak yapısal bir bağımlılığa dönüşmüş durumda” dedi.

Sözcü bu uygulamaların yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda İran halkının temel haklarını da ihlal ettiğini ve birçok durumda insanlığa karşı suç teşkil ettiğini ifade etti.

ABD’nin diyalog çağrılarıyla yaptırım uygulamalarının çeliştiğini vurgulayan İranlı yetkili, Washington’un bu tek taraflı ve hukuka aykırı adımları nedeniyle uluslararası sorumluluk taşıdığını ve hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.