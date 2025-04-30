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30 Nis 2025 19:45

ABD'den İran'a yeni petrol yaptırımı

ABD'den İran'a yeni petrol yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrokimya ihracatını hedef alan yeni yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrokimya ihracatını hedef alan yeni yaptırım kararı aldı.

Buna göre, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretiyle ilgili 7 kuruluş ve 2 gemi yaptırım listesine eklendi.

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

News ID 1926541

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