ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin maksimum baskı politikası doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar getirdi.



Bakanlık, yaptırım listesine Panama ve Kamerun bayraklı 7 nakliye şirketi ve 5 gemiyi ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, İran’dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle Çin merkezli Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd adlı petrol rafinerisine yaptırım uygulandığını duyurdu.

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.