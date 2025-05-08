ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

Reuters'ın El Cezire'ye dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a bağlı yeni yaptırımlar listesine iki yeni kişi ve çok sayıda kuruluş ve gemiyi daha ekledi.

Yaptırım uygulanan iki kişinin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaptırım uygulanan kuruluşların merkezleri Çin, Marshall Adaları ve Singapur'da bulunuyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı tankerler arasında Panama, San Marino ve Sao Tome ve Principe bayrakları da yer alıyor.

Bu yasadışı yaptırımlar, iki tarafın İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak için dolaylı müzakereleri sürdürmesi sırasında uygulanıyor.