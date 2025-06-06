ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

El Cezire’ye göre, ABD Hazine Bakanlığı İran’la bağlantılı bazı kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını açıkladı.

Bu yaptırımlar, İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerin hâlâ sürdüğü bir dönemde uygulanıyor. ABD, engelleyici tutumuyla müzakere sürecini çıkmaza sürüklemek istiyor.

Öte yandan, dolaylı nükleer görüşmelerin başında İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle ilgili bir sorunlarının olmadığını ve İran'ın askeri nükleer faaliyetlerde bulunmasını istemediklerini iddia eden Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere Amerikalı yetkililer, müzakerelerin ilerlemesiyle ve İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlardan saptığına dair herhangi bir kanıt bulunamamasıyla birlikte, taleplerini değiştirerek İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması gerektiğini ileri sürdüler.