İran Dışişleri Bakanı yarın Suudi Arabistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin İran'ın temel ilkesi olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek üzere yarın cumartesi günü Riyad'a gideceğini söyledi.

Erakçi'nin ikinci durağı Katar

Bekayi, Bakan Erakçi'nin İran-Arap Diyaloğu Zirvesi'ne katılmak üzere cumartesi akşamı Katar'ın başkenti Doha'ya doğru hareket edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi resmi temaslarda bulunmak üzere 7 Mayıs'ta Hindistan'a gitmişti.