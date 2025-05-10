İran ve İsveç dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede İran’ın Stockholm’deki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayarak, İsveç hükümetinden olayın failleriyle ciddi şekilde ilgilenmesini ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Erakçi, Tahran-Stockholm ilişkilerine değinerek, yanlış anlamaların giderilmesi ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi için daha derin istişarelerin gerekli olduğunu vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin İran diplomatik temsilciliklerinin korunmasına olan bağlılığını vurgulayarak, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağına dair güvence verdi.