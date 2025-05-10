İran'ın teknik heyeti de Umman'da olacak

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran teknik heyetinin yarın Umman'da yapılacak Tahran-Washington görüşmelerine katılacağını söyledi.
Bekayi, ''Kendi heyetimiz hakkında yorum yapabilirim. Görüşmelerin mevcut aşamasında müzakere heyetinde uzmanların yer alması İran'ın yüksek çıkarları içindir'' dedi.
ABD merkezli CNN televizyonu Umman’da İran ile gerçekleştirilecek görüşmelere ABD’nin teknik heyetinin katılmayacağını duyurmuştu.
İran-ABD görüşmeleri 11 Mayıs’ta yapılacak
Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, ABD-İran arasındaki 4’üncü tur müzakerelerin 11 Mayıs'ta Maskat'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
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