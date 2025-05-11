İranlı yetkili: ABD, müzakerelerde dürüst değil

İran ile ABD arasındaki dördüncü müzakereleri arifesine, bir İranlı yetkili CNN'e verdiği demeçte, Tahran'ın nükleer programını ele almak ve yaptırımları kaldırmak amacıyla yapılan son dolaylı müzakerelerin ABD tarafından "dürüstçe" yapılmadığını ve muhtemelen başından itibaren "gerilimi artırmak için bir tuzak" olarak tasarlandığını söyledi.

Bu yetkili, CNN'e verdiği röportajda, İran'ın, Tahran'ın istememesi halinde, ABD'nin müzakerelerdeki aralıkları, siyasi ve medya oyunları olarak değerlendirdiğini belirtti.

Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Cuma günü yaptığı açıklamada, Pazar günü Umman'da yapılacak bir sonraki tur müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde, görüşmelerin "devam etmeyeceği ve farklı bir yol izlemek zorunda kalacağımız" tehdidinde bulunmuştu.

Bu arada, Cumartesi günü CNN'e konuşan bir Amerikan yetkilisi, "Başkan Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapma konusunda tamamen samimi ve bunu gerçekleştirmeye tamamen kararlı" iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu yetkili, "ABD, İran'ın asla nükleer silah elde etmemesini sağlayacak, ancak aynı zamanda Ortadoğu'da kalıcı barış, İran ile yeni ilişkiler ve İran halkının ulusal potansiyellerine tam olarak ulaşmasını da istiyor" diye iddia etmişti.