İran, Pakistan ile Hindistan arasında sağlanan ateşkesi olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını olumlu karşıladı.

Bekayi, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve barışın sürdürülebilirliğinin sağlanması için her iki ülkenin de oluşturulan fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke liderlerinin çatışmaları durdurma yönündeki tutumunu ''akıllıca’’ olarak nitelendiren Bekayi, Hindistan ile Pakistan arasındaki durumun en kısa sürede normale dönmesini umduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda Hindistan ve Pakistan arasında ateşkese varıldığını dile getirmişti.