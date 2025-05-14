Hindistan’dan Trump’a yalanlama: ABD arabulucu olmadı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan ile Pakistan arasında nükleer savaşı engellemek için ticaret tehdidiyle arabuluculuk yaptığı yönündeki iddialarını yalanladı. Bakanlık, Keşmir meselesinin yalnızca Hindistan ve Pakistan arasında, ikili düzlemde ele alınacağını vurguladı.

Times of India gazetesi de “Hindistan resmen açıkladı: Trump Hindistan ile Pakistan arasında ateşkesin aracısı değildi” başlıklı haberinde, Trump’ın açıklamalarını reddetti.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sonucu kolaylaştırdığı için ABD’ye teşekkür ederiz. Bu ateşkesi bölgesel barış ve istikrar adına kabul ettik” dedi.