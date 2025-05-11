Bekayi: İran-ABD görüşmeleri devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turu hakkında bilgi verdi.

Bekayi, dolaylı görüşmelerin, İran heyetinin görüşme binasına gelmesi ve Sayın Erakçi’nin Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin hemen ardından başladığını açıkladı.

İranlı sözcü, dolaylı müzakerelerin Umman Dışişleri Bakanı'nın aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Bekayi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise ''Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması uyarınca nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin yasal hakkımızı savunmak için çabalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz.'' dedi.

Bekayi'nin paylaşımında, ''İran, Nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güvence sağlamak amacıyla diplomatik yolları sürdürmeye hazırdır.

Aynı zamanda İran halkına uzun süredir uygulanan gayri meşru ve insanlık dışı yaptırımların sona erdirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Daha önceki görüşmelerde olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.