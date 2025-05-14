Kudüs Gücü Komutanı Kaani, Bağdat'ta

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Bağdat'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Tuğgeneral Kaani, Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile görüştü. Görüşmede, İran-Irak ilişkilerinin yanı sıra ortak sınırların güvenliği ve Irak-İran güvenlik anlaşması gibi konular ele alındı.

Taraflar bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için Washington-Tahran görüşmelerinin başarısının ve herkesin sükunet ve diyaloğa olan bağlılığının önemini vurguladı.

Bu ziyaret, Bağdat'taki Arap Birliği Liderler zirvesinin arifesinde gerçekleşti.

Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin üst düzey Iraklı yetkiliyle bir araya gelmesi bekleniyor.