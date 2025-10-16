“Bir Adım Gazze’de”; İran Edebiyatını direnişin düşünsel ve tarihsel akışıyla buluşturuyor

“Bir Adım Gazze’de” adlı kitap, Aksa Tufanı sonrasında kaleme alınan, on altı yazarın anlatılarından oluşan bir derlemedir.

Bu yazarlar, duygusal yoğunluk taşıyan metinlerden felsefi ve sosyolojik üsluba kadar uzanan geniş bir yelpazede, “Bizim Gazze ile nasıl bir bağımız var?” sorusuna cevap aramaktadırlar.

Bazen basit bir soru, yazarları kişisel hikâyelerinin dışına çıkarıp her şeyi yeniden düşünmeye sevk eder: “Bizim Gazze ile nasıl bir bağımız var?”

Bu soru, Aksa Tufanı’nın başlamasından birkaç hafta sonra bir grup İranlı yazarı bir araya getirdi. Amaç, edebiyat biçimlerini veya teknikleri tartışmak değil, insani bir kaygıya cevap aramaktı

Bu toplantıların ve düşüncelerin ürünü, 16 yazarın kaleminden çıkan, Gazze trajedisine ve bizim onunla ilişkimize farklı açılardan bakan anlatılarla "Bir Adım Gazze’de" adlı kitaba dönüştü..

"Bir Adım Gazze’de", edebiyatın hâlâ güncel olaylara tepki verebildiğini ve topluma temel sorular yöneltebildiğini gösteriyor.

Sonuç olarak “Bir Adım Gazze’de”, yalnızca acı ve savaşın anlatısı değildir; İranlı insanın evrensel bir meseleyle olan bağını keşfetme çabasıdır. Bu bağ bazen empati ve öfke içinde, bazen felsefi sorularda, bazen de inanç ve iman düzleminde şekillenir.

Belki de kitapta denildiği gibi, bizim bir parçamız da daima Gazze’de kalmıştır. Bu da bu trajedinin yalnızca Filistin halkının hikâyesi değil, bizim kaderimizin de bir parçası olduğunu gösteriyor.