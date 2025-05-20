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20 May 2025 13:41

Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi'nden ''PKK'' açıklaması

Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi'nden ''PKK'' açıklaması

Irak'ta Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi, Türkiye'nin PKK ile anlaşmasını olumlu karşıladı.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, Koordinasyon Çerçevesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin, Kürdistan İşçi Partisi ile Irak topraklarındaki varlığının gerekçelerine son veren anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK), örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın şubat sonundaki silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ardından 9 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, uzun süredir beklenen kongrenin yapıldığını duyurmuştu.

Bu duyurudan kısa bir süre sonra, Pazartesi günü (12 Mayıs) PKK kendini feshettiğini açıkladı.

PKK tarafından yapılan açıklamada, “12'nci kongremiz PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi," ifadeleri yer aldı.
 

News ID 1927047

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