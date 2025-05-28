Irak Başbakanı İran'ın IŞİD'le mücadeledeki rolünü övdü

Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani, İran’ın 2014 yılında Irak'a IŞİD’e karşı verdiği destekleri hatırlattı ve İran’ın Irak’ın yanında durduğunu ifade etti.

Sudani, Irak’ın bölgesel ülkelerle diyalog köprüsü olmayı tercih ettiğini, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır arasındaki görüşmelerin Irak’ta yapıldığını söyledi.

Irak’ın onuruna vurgu yapan Sudani, yeni Irak’ın kimsenin esiri ya da takipçisi olmayacağını belirtti.

Sudani Suriye konusunda ise, sadece anlaşmaların uygulanması ve terörle mücadelenin hedeflendiğini dile getirdi.