Paris'te İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'de devam eden soykırıma karşı İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Borsa Meydanı'nda başlayan eyleme, pek çok Filistin destekçisi katıldı ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler, Fransa hükümetine, Tel Aviv'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu ve Gazze'ye insani yardım kamyonlarının geçişine izin verilmesi talebinde bulundu.

Etkinlik sırasında, boş tencere ve kaşıklar taşıyan katılımcılar, Gazze'deki kıtlık durumuna dikkat çekerek, "İsrail katil, Macron suç ortağı" ve "Gazze'de soykırım var, sessiz kalmayacağız" sloganları attılar.

Eylemciler, taşıdıkları pankartlarda ise, "İşgal etmek bir suç, direnmek ise bir haktır. İsrail, Filistin'den git" ve "Gazze'ye kamyonların geçişine izin verin" ifadelerine yer verdiler.