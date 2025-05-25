Gazze’de şehit olan gazeteci sayısı 221’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, bölgede hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Son olarak Filistinli gazeteci Hassan Abu Warda ve ailesinden bazı fertler, Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliye’deki evlerine düzenlenen İsrail hava saldırısında şehit düştü.

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana şehit düşen gazeteci sayısı 221’e ulaştı.

Yaklaşık 19 aydır devam eden savaşta Siyonist rejim, Hamas’ı yok etme hedefini ilan etmişti. Ancak bugüne kadar bu hedeflerine ulaşamayan Tel Aviv yönetimi, sivil katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. 7 Ekim’de Hamas’ın başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu”, İsrail açısından stratejik bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Siyonist rejim ciddi eleştirilerle karşı karşıya.

Mayıs ayı başlarında İsrail savaş kabinesi, Gazze’ye yönelik savaşı genişletmek amacıyla “Gideon’un Arabaları” adı verilen yeni bir operasyon planını onayladı. Bu plan doğrultusunda on binlerce yedek asker göreve çağrıldı. Operasyon aylarca sürebilir ve kuzey Gazze’den güneye zorunlu tahliyeleri de içeren geniş çaplı askeri hareketleri kapsıyor.

7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze’de sistematik bir soykırım gerçekleştiren İsrail’in saldırılarında 175 binden fazla kişi ya şehit oldu ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.